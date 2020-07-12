Центр служения ученикам
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для учеников Его Святейшества Бхакти Вигьяны Госвами
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Как стать учеником Бхакти Вигьяны Госвами?
С января 2019 года Гуру Махарадж перестал принимать новых кандидатов в ученики. Однако многие люди, послушав его проповедь, хотят обучаться у него и принять его как дикша-гуру. Поэтому Гуру Махарадж принял решение снова принимать новых кандидатов в ученики, но с одним условием - они должны развиваться под руководством шикша-гуру. В этой связи он сделал обращение, в котором опубликовал список шикша-гуру (этот список в будущем может пополняться).
Теперь все, кто хотят принять Его Святейшество Бхакти Вигьяну Госвами как дикша-гуру, должны заполнить форму: https://forms.gle/FQmQxQhBZiYPzD6b7
Гуру Махарадж через секретаря порекомендует кого-то из шикша-гуру. Если кандидат в ученики уже развивается под руководством шикша-гуру, то необходимо сообщить имя шикша-гуру секретарю Гуру Махараджа (Дина-чайтанье дасу) для подтверждения.
Ответы на частые вопросы кандидатов в ученики читайте ниже.

*Для удобства чтения в тексте использован мужской род. Однако такие понятие как шикша-гуру и ученик относятся в равной степени к мужчинам и женщинам.
10 шагов до пранама-мантры
Как проходит развитие кандидата в ученики?
1
Знакомство
Знакомство кандидата и шикша-гуру происходит через современные средства коммуникации или (желательно) при личной встрече. В какой-то момент кандидат изъявляет желание в будущем принять этого преданного в качестве шикша-гуру.
2
Испытательный срок
Шикша-гуру и кандидат изучают друг друга в течение 1-6 месяцев. Кандидат делится своими проблемами и сомнениями, а шикша-гуру дает советы. Кандидат слушает лекции и наставления дикша-гуру и старается применять их в своей жизни. Шикша-гуру проверяет решимость и искренность ученика, его готовность строить настоящие, а не формальные отношения.
3
Принятие шикша-гуру
По результатам общения кандидат принимает решение принять шикша-гуру как полноправного помощника духовного учителя и развиваться под его руководством. Он сообщает о своем желании шикша-гуру. Шикша-гуру может согласиться или не согласиться на это предложение. В случае отказа он перенаправит к другому шикша-гуру.
4
Договоренности
Когда шикша-гуру согласился заботиться о духовном развитии кандидата в ученики, они вместе определяют формат и регулярность общения.
5
Зачисление
Шикша-гуру сообщает секретарю дикша-гуру о новом кандидате в ученики, а секретарь перенаправляет кандидата на образовательную платформу для зачисления кандидата на курс "Подготовки кандидатов в ученики".
6
Отчетность
Кандидат в ученики регулярно (желательно раз в месяц) отчитывается шикша-гуру о своей ежедневной практике, об успехах в духовном образовании, о служении. Получая конкретные наставления шикша-гуру, кандидат в ученики рассказывает об их выполнении.
7
Обучение
Шикша-гуру наблюдает за тем, как кандидат в ученики следует садхане и обучается. Он также поддерживает связь с местным руководством кандидата или с наставниками.
8
Аттестация
Шикша-гуру оценивает готовность кандидата в ученики к получению пранама-мантры не только по результатам регулярной практики и образования, но и по тому, насколько доверительные отношения сформировались в процессе общения с ним.
9
Собеседование
Когда кандидат доказал свою квалификацию и готов начать повторять пранама-мантру, шикша-гуру представляет его перед дикша-гуру.
10
Пранама-мантра
Если дикша-гуру согласен принять кандидата в ученики, то шикша-гуру передает разрешение повторять пранама-мантру дикша-гуру. С этого момента кандидат может начать готовиться к посвящению.
Частые вопросы кандидатов в ученики
Познакомьтесь с ответами на эти вопросы
Кто такие шикша-гуру?
Понятие шикша-гуру широкое. В нашем контексте мы называем так вайшнавов, которые уполномочены инициирующим гуру вести учеников по духовному пути и являются его представителями по всем вопросам, касающимся духовного развития.
Роль наставников могут выполнять разные старшие преданные, но в нашем случае уполномоченным представителем дикша-гуру должен быть кто-то один, кого мы и называем шикша-гуру.

Почему дикша-гуру передает новых кандидатов в ученики под руководство шикша-гуру?
Имея большое количество учеников, практически невозможно помогать каждому индивидуально. По этой причине Гуру Махарадж попросил нескольких вайшнавов помочь ему заботиться о новых кандидатах в ученики. Таким образом кандидаты в ученики смогут получать необходимую поддержку и руководство.
По какому критерию были выбраны вайшнавы в группу шикша-гуру?
С вайшнавами из группы шикша-гуру Гуру Махараджа связывают давние отношения. Он доверяет им и считает, что они имеют необходимые качества и опыт, чтобы вести его учеников по духовному пути. Безусловно эта группа может расширяться.
Как выбрать шикша-гуру?
Кандидаты в ученики могут запросить у секретарей Гуру Махараджа (Дина-чайтаньи даса и Варшаны даса) список его помощников, людей, которых духовный учитель уполномочил представлять его для кандидатов в ученики и давать им наставления по всем вопросам, касающимся их духовного развития. Для этого необходимо заполнить форму по ссылке https://forms.gle/Ai8KTCtedZhEBFKQ6
О сделанном выборе шикша-гуру необходимо поставить в известность наставника, местное руководство ИСККОН, самого выбранного шикша-гуру, других шикша-гуру (если таковые были у кандидата) и других старших преданных, кто имеет отношение к кандидату в ученики, как к подопечному.
Может ли шикша-гуру быть противоположного пола?
Брахмачари не могут принимать подопечных противоположного пола.
Грихастхи могут принимать подопечных противоположного пола, но общаться и вести их должны через жену/мужа.
Ванапрастхи и санньяси могут принимать подопечных противоположного пола по своему усмотрению, но интересоваться жизнью подопечной они должны через ее наставницу. Все личные обращения и беседы должны проходить в присутствии наставницы.
Как развиваются отношения между шикша-гуру и кандидатом в ученики?
Отношения с шикша-гуру строятся на добровольном принятии его авторитета, а также на взаимопонимании, уважении и доверии.
Когда шикша-гуру и подопечный чувствуют, что между ними есть взаимопонимание, они могут формализовать свои отношения –- подопечный сообщает о своем желании принять шикша-гуру, а преданный, уполномоченный выполнять эту роль от имени дикша-гуру, дает свое согласие.
Если шикша-гуру согласен принять ответственность за этого человека, он связывается с секретарем Гуру Махараджа (Дина-чайтаньей дасом), чтобы тот внес подопечного в списки кандидатов в ученики.

Почему важно, чтобы имя кандидата в ученики было внесено в базу секретаря?
С этого момента кандидат может начать проходить образовательную программу подготовки кандидатов в ученики. Доступ к образовательной платформе дается только тем, кто учтен секретарем как кандидат в ученики.
Что и с какой регулярностью кандидат должен сообщать о себе до посвящения?
Как минимум, один раз в месяц кандидат в ученики должен в доверительной форме отчитаться перед шикша-гуру о своей духовной практике, рассказав ему как о своих успехах, так и о трудностях.
Чем шикша-гуру отличается от наставника? Заменяет ли он наставника?
Шикша-гуру не заменяет наставника. Шикша-гуру от имени дикша-гуру дает наставления и принимает служение ученика, а наставник помогает ученику следовать наставлениям гуру-парампары.
Каким образом дикша-гуру участвует в жизни кандидата/ ученика, который действует под руководством шикша-гуру?
Дикша-гуру принимает обеты ученика, даёт духовное имя и наставления в лекциях, сознательно адресуя их каждому своему ученику. При необходимости он лично участвует в жизни ученика – в том числе, по просьбе шикша-гуру, когда это по-настоящему необходимо.
Если у ученика возникли какие-то проблемы в отношениях с шикша-гуру, то дикша-гуру может помочь ему разрешить свои сомнения и восстановить отношения.
Как развиваются отношения с шикша-гуру после посвящения?
Ученик получает благословения шикша-гуру и согласовывает с ним свое основное служение в миссии Шрилы Прабхупады.
Он должен регулярно, по установленной договоренности с шикша-гуру отчитываться:
- о своей индивидуальной практике (следовании обетам, изучении писаний, изменениях в джапе);
- о служении в ИСККОН;
- об отношениях с близкими;
- об успехах и трудностях на духовном пути.
Все возникающие противоречия, сомнения и недопонимания он должен стараться решать со своим шикша-гуру по мере необходимости.
Что делать если встречаются противоречия в наставлениях шикша-гуру и дикша-гуру?
Если ученику кажется, что он видит такие противоречия, он должен обратиться за разъяснениями к шикша-гуру. Согласно вайшнавскому этикету, если эти противоречия в наставлениях действительно есть, они обсуждаются между шикша-гуру и дикша-гуру. Окончательное решение до ученика доносит шикша-гуру.
Когда можно сменить шикша-гуру и как это правильно сделать?
Если ученик или кандидат в ученики чувствует, что его отношения с шикша-гуру не складываются или не возникает взаимопонимания между ним и шикша-гуру, что мешает ему нормально развиваться в духовной практике, то ему следует обратиться за помощью к секретарю Гуру Махараджа (Варшане дасу) и обсудить с ним все обстоятельства в подробностях. Секретарь поможет найти решение и сам известит обо всем дикша-гуру.
В любом случае ученик шикша-гуру должен помнить все то важное и хорошее, чему он научился у прежнего шикша-гуру и хранить в своем сердце благодарность.
С кем связаться если есть вопросы по этой теме?
Адреса секретарей:
Дина-чайтанья дас deena.caitanya.bvg@pamho.net
Варшана дас varshana.bvg@mail.ru
Шикша-гуру
Помощники Бхакти Вигьяны Госвами
в заботе о кандидатах в ученики
Бхакти Бхагаватамрита Кешава Свами
Ученик Его Милости Прабхавишну Прабху с 1991 года
Проповедник, региональный секретарь восточной части Южного региона России. Узнать больше
Кришнананда дас
Получил посвящение в 1987 году. Ученик Его Святейшества Шиварамы Свами
Читает лекции и консультирует по сиддханте и этикету. Редактирует книги и статьи. Узнать больше
Ачьютатма дас
Ученик Его Милости Рохинисуты Прабху
Президент Центра обществ сознания Кришны в России. Представитель совета Джи-би-си в России.
Вишну-таттва дас
Практикует с 1989 года. Ученик Его Святейшества Бхакти Вигьяны Госвами
Наставник. Консультирует семьи. Активно участвует в проповеди и харинамах. Организовывает вайшнавские фестивали. Узнать больше
Адираса дас
Ученик Его Святейшества Шачинанданы Свами. Практикует с 1984 года.
Проводит киртаны по всему миру. Организатор фестиваля "Садху-санга". Региональный секретарь Южного региона России.
Рукмини Прия Деви даси
Ученица Его Милости Прабхавишну Прабху с 1995 года.
Занимается образованием и наставничеством. Супруга Адирасы даса.
Джагадиш дас
Ученик Его Святейшества Кавичандры Свами с 1996 года.
Преподаватель Академии Бхактиведанты в Майяпуре. Региональный секретарь по Израилю. Узнать больше
Джугала-притхи Деви даси
Ученица Его Святейшества Тамала Кришны Госвами с 1996 года.
Преподаватель Академии Бхактиведанты в Майяпуре. Наставница. Супруга Джагадиша даса. Узнать больше
Мадана-мохан дас
Ученик Его Святешества Мукунды Госвами. Посвящение получил в 1996 году.
Основные сферы служения: общественные связи, образование, проповедь. Секретарь Его Святейшества Ниранджаны Свами. Член Комитета советников по шастрам при Джибиси. Узнать больше
Васушрештха дас
Ученик Его Святейшества Джаяпатаки Свами. Посвящение получил в 1992 году.
Руководитель российского отделения Института Бхактиведанты. Развивает вайшнавскую общину в Екатеринбурге. Узнать больше
Ватсала дас
Ученик Его Святейшества Радханатхи Свами. Посвящение получил в 1994 году.
Проповедник, наставник. Преподает бхакти-шастры с 1999 года. Узнать больше
Сарвагья дас
Ученик Его Святейшества Ниранджаны Свами с 2000 года.
Выпускник школы санскрита Гопипаранадханы Прабху. Преподаватель курсов "Бхакти-шастри", "Бхакти-вайбхава", "Бхакти-веданта". Член Комитета советников по шастрам при Джибиси. Преподаватель в "Школе джапа-медитации". Узнать больше
Адикави дас и Раса Лила Деви даси
Украина
Кашишвар дас и Кишори Рани Деви даси
Соединенные Штаты Америки
Медини Пати дас
Ямуна-майи деви даси
Начать обучение под руководством шикша-гуру
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