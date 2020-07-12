Как стать учеником Бхакти Вигьяны Госвами?

Если ученик или кандидат в ученики чувствует, что его отношения с шикша-гуру не складываются или не возникает взаимопонимания между ним и шикша-гуру, что мешает ему нормально развиваться в духовной практике, то ему следует обратиться за помощью к секретарю Гуру Махараджа (Варшане дасу) и обсудить с ним все обстоятельства в подробностях. Секретарь поможет найти решение и сам известит обо всем дикша-гуру.

В любом случае ученик шикша-гуру должен помнить все то важное и хорошее, чему он научился у прежнего шикша-гуру и хранить в своем сердце благодарность.

