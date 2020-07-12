Как стать учеником Бхакти Вигьяны Госвами?

С января 2019 года Гуру Махарадж перестал принимать новых кандидатов в ученики. Однако многие люди, послушав его проповедь, хотят обучаться у него и принять его как дикша-гуру. Поэтому Гуру Махарадж принял решение снова принимать новых кандидатов в ученики, но с одним условием - они должны развиваться под руководством шикша-гуру. В этой связи он сделал обращение, в котором опубликовал список шикша-гуру (этот список в будущем может пополняться).
Теперь все, кто хотят принять Его Святейшество Бхакти Вигьяну Госвами как дикша-гуру, должны заполнить форму: https://forms.gle/FQmQxQhBZiYPzD6b7
Гуру Махарадж через секретаря порекомендует кого-то из шикша-гуру. Если кандидат в ученики уже развивается под руководством шикша-гуру, то необходимо сообщить имя шикша-гуру секретарю Гуру Махараджа (Дина-чайтанье дасу) для подтверждения.
Ответы на частые вопросы кандидатов в ученики читайте ниже.
*Для удобства чтения в тексте использован мужской род. Однако такие понятие как шикша-гуру и ученик относятся в равной степени к мужчинам и женщинам.